Lugano será julgado nesta segunda-feira O técnico Paulo Autuori acabou de chegar ao São Paulo e já pode ganhar um grande problema. O uruguaio Diego Lugano, o principal zagueiro da equipe, será julgado nesta segunda-feira, no Rio, por haver pisado na perna do atacante Leandro, na estréia são-paulina no Brasileiro - uma derrota por 2 a 1 para o Fluminense, no Maracanã. "Não acredito que eu vá ser suspenso, porque o vídeo mostra que foi um lance sem maldade. Tenho 250 jogos na carreira e nunca fui expulso. Tenho certeza de que estarei em campo contra o Corinthians (no clássico do próximo domingo)", disse Lugano, que pode pegar de um a três jogos de suspensão.