Lugano supera Ceni e já tem a camisa mais vendida do São Paulo

Ainda sem ser apresentado pelo São Paulo, o zagueiro Diego Lugano já movimenta os negócios do clube. Segundo a loja oficial virtual do time do Morumbi, a camisa oficial com o nome do jogador uruguaio é a mais procurada, ao representa 20% do total de vendas. Com isso, já ultrapassou até mesmo as peças personalizadas com o nome do ex-goleiro Rogério Ceni.

Lugano deve usar a camisa 5, a mesma da sua primeira passagem. O jogador chegaria na capital paulista na noite desta sexta-feira, por volta das 21h40, mas problemas de documentação atrasaram o processo. Nesta quinta-feira o uruguaio postou nas redes sociais uma mensagem de despedida do Cerro Porteño, do Paraguai, equipe que atuou por 15 jogos.

O clube pretende organizar uma festa para marcar a apresentação do jogador, que é ídolo da torcida. A primeira passagem do uruguaio pelo São Paulo foi entre 2003 e 2006, quando integrou o time titular das conquistas da Copa Libertadores, Mundial de Clubes e Campeonato Paulista, em 2005. Pela seleção uruguaia Lugano jogou as Copas do Mundo de 2010 e 2014.