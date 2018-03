Lugano vê confronto com Atlético-PR como 'um dos mais difíceis' para o São Paulo

O superintendente de relações institucionais do São Paulo, Diego Lugano, disse nesta segunda que a equipe tricolor precisa estar atenta nos duelos contra o Atlético-PR, próximo adversário do time na Copa do Brasil. O São Paulo já eliminou o Madureira, o CSA e o CRB na competição.

+ Recuperado de lesão, Sidão treina normalmente e pode voltar ao gol do São Paulo

"É um jogo de muita rivalidade, com um sabor especial", disse o cartola, após o sorteio. "Um dos confrontos mais difíceis que se poderia ter nesta fase da Copa do Brasil. Será importante para ganhar forças e buscar o único título que falta ao São Paulo. É nosso objetivo primordial na temporada."

Para Lugano, por outro lado o São Paulo se deu bem no sorteio por conta da logística. Vai enfrentar um time que está a cerca de 400 km de distância - bem menos que os 2.400 que separaram o time dos adversários alagoanos na 2ª e 3ª fases da competição. A ida acontecerá em Curitiba e a volta no Morumbi.

"Decidir em casa é vantagem porque temos um calendário muito apertado", avaliou Lugano. "Temos uma série de jogos difíceis em sequência. Então, mais do que em relação à partida em si, o sorteio foi positivo para a logística do São Paulo."

Na última edição da Copa do Brasil, o São Paulo caiu justamente na 4ª fase, após perder para o Cruzeiro por 2 a 0 no Morumbi e vencê-lo por 2 a 1 no Mineirão. O Cruzeiro acabou se sagrando campeão. O time tricolor jamais conquistou o torneio.