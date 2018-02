Lugano vira garoto-propaganda O zagueiro Diego Lugano vai estrelar um filme publicitário para chamar torcedores do São Paulo para a Copa Libertadores. Essa é a proposta de Júlio Casares, um dos responsáveis pelo Gesp - Grupo de Executivos do São Paulo, que presta assessoria ao clube. "Vamos relembrar nosso vínculo com jogadores uruguaios como o Dario Pereyra, Forlán e Pedro Rocha. Foi com muita raça que conseguimos a vaga, e o Lugano é exemplo dessa raça", diz Casares. Se for terceiro colocado no Brasileiro, o São Paulo terá o Universidad do Chile em seu grupo. Os outros dois componentes ainda não foram definidos. Um deles será o segundo da Bolívia - e a vaga está entre Oriente Petrolero, de Santa Cruz de La Sierra e The Strongest, de La Paz. Há uma vaga ainda a ser definida entre o Quilmes da Argentina e o terceiro chileno. Se for vice-campeão do Brasileiro, o São Paulo enfrentará o Independiente de Medellin, da Colômbia, o Libertad, do Paraguai e o vencedor entre Mineros, da Venezuela, e o quarto colombiano.