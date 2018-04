Lugano volta a treinar no São Paulo e deve enfrentar o River Plate

O zagueiro uruguaio Diego Lugano iniciou nesta quinta-feira uma nova etapa para avançar na recuperação de uma lombalgia no São Paulo. O defensor começou a transição do departamento médico para os trabalhos com bola, ainda separado dos demais companheiros do time. Como o uruguaio está há três partidas afastado da equipe, a tendência é que fique à disposição na próxima semana, para o jogo com o River Plate, pela Copa Libertadores.

Lugano atuou pela última vez no empate em 1 a 1 com o Santos, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. Depois, ficou afastado para tratar das dores nas costas e desfalcou o time nos compromissos contra Linense, Oeste e Trujillanos. O retorno dele para a partida com o São Bento, domingo, pelo Campeonato Paulista, ainda é pouco provável. O técnico Edgardo Bauza deve escalar uma formação mista para o confronto.

Nesta quinta-feira, o zagueiro uruguaio fez trabalho junto com o atacante Rogério, que se recupera de estiramento na coxa esquerda. Os dois treinaram sob a supervisão dos preparadores físicos. Ambos aguardam a evolução na parte física para voltarem a ser relacionados para os jogos do time, assim como o zagueiro Breno, que, com tendinite no joelho direito, está afastado há dois meses.

Os titulares se reapresentaram nesta quinta-feira pela manhã depois da vitória por 6 a 0 sobre o Trujillanos, pela Copa Libertadores, e fizeram um treino regenerativo, com trabalhos leves no campo e na piscina.

Já os reservas, perderam por 2 a 0 um jogo-treino para a equipe sub-20 do clube. A formação suplente do São Paulo começou a atividade com a seguinte formação: Léo; Caramelo, Lyanco, Lucão e Matheus Reis; Thiago Mendes, Wesley, Wilder, Daniel e Centurión; Alan Kardec.