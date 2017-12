Lugano volta empolgado ao São Paulo Lugano jogou pelo Uruguai até a meia-noite de quarta-feira. Dormiu um pouco, tomou o avião para São Paulo às 7h30 desta quinta e às 10 horas já estava treinando no CT da Barra Funda. "É o mínimo que posso fazer pelo São Paulo, um time que me ajudou a crescer no futebol e me permitiu chegar à seleção de meu país", disse o jogador. O zagueiro uruguaio garantiu estar apenas repetindo os elogios que fez ao São Paulo após a partida contra o Paraguai - vitória do Uruguai por 1 a 0, pelas Eliminatórias. "Eles deixaram que eu me apresentasse uma semana antes do jogo e isso foi muito importante", contou. A estréia com a camisa mítica da "Celeste" foi um dia muitas vezes imaginado por Lugano. E a realidade não o decepcionou. "Foi lindo ver as pessoas se aproximando do ônibus que levava a delegação, bater palmas, tocar a buzina dos carros. Fiquei muito emocionado. Ainda mais quando vesti a camisa número dois", revelou. A camisa foi dada como presente ao pai, Alejandro. Lugano ganhou outra coisa. "Tenho certeza que ganhei respeito junto ao treinador e aos colegas. O próximo jogo será daqui a cinco meses. Não sei se jogo ou não, mas pelo menos meu nome estará sendo observado." Lugano chegou ao Brasil com sentimentos controversos em relação ao jogo contra o Juventude, no domingo. Ele não sabe se vai jogar, mas tem certeza da vitória do São Paulo. "Se o Leão resolver jogar com dois zagueiros, eu corro risco, é lógico. Para ter lugar garantido no São Paulo, só mesmo sendo um grande craque, e eu não sou. Mas, se eu jogar ou não, o time vai ganhar. É a fase final do Brasileiro e a camisa do São Paulo exige essa vitória."