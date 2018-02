Luís Alberto quer jogar contra o Cruzeiro O zagueiro Luís Alberto chegou hoje a Santos reclamando das dores na coxa que o tiraram no meio do jogo contra o Vasco da Gama, mas aguarda a avaliação para saber se terá condições de enfrentar o Cruzeiro no domingo. "Espero que seja uma coisa simples para jogar contra o Cruzeiro, que precisamos vencer", disse ele, preparado para enfrentar o adversário no Parque Antártica sem a presença do torcedor. "Tivemos essa punição e, mesmo gostando de jogar com o torcedor em campo, vamos ter de fazer o melhor". Dentro do novo astral do time, ele acredita até na possibilidade da conquista do Brasileiro. "É difícil porque a diferença de pontos é muito grande, mas não é impossível, pois temos ainda condições matemáticas". Luís Alberto entende que, mesmo com as chances remotas da conquista do campeonato nacional, o time tem de estar focado principalmente na conquista da vaga para a Libertadores. "O caminho para a Libertadores está mais próximo e temos de somar pontos, ganhar as partidas para ver se conquistamos a vaga. Aí pode haver um tropeço do Corinthians e a gente volta a pensar no título Brasileiro". O zagueiro não gosta muito de fazer contas. Sabe que o técnico Nelsinho Baptista quer pelo menos mais doze pontos para obter a vaga para a Libertadores, mas acha que o mais importante é simplificar: "temos de ganhar os jogos e seguir na nossa luta para conseguir disputar novamente a Libertadores como tem sido nos últimos anos".