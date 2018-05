Luis Álvaro de Oliveira é o novo presidente do Santos

Chegou ao fim o reinado de quase 10 anos de Marcelo Teixeira na presidência do Santos. A chapa "O Santos Pode Mais", com Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro (presidente) e Odílio Rodrigues (vice) ganhou as eleições deste sábado por 1.882 votos contra 1.129. Houve ainda 12 votos nulos e um em branco.

A primeira consequência da derrota da situação será a saída de Vanderlei Luxemburgo, que foi cabo eleitoral de Teixeira e afirmou que se a oposição vencesse ele estaria fora do Santos. O técnico, porém, deve comandar o time no jogo de domingo, contra o Cruzeiro, na Vila Belmiro.

A eleição deste sábado foi marcada por confusão no salão de mármore, onde ocorreu a votação e a apuração. Houve agressões, cadeiras foram arremessadas e até gás pimenta foi lançado sobre o tumulto, após a divulgação do resultado da quinta urna. Os trabalhos foram reiniciados uma hora depois, às 20h30, com a chegada do policiamento.

"Tomo posse dentro de 10 dias. Vou realizar uma varredura e tudo o que for constatado de errado vamos divulgar", avisou o novo presidente do clube, Luis Álvaro. A declaração foi feita ao fim da apuração da sexta urna, quando não havia mais chances de Teixeira virar o placar da votação.

Luis Álvaro tranquilizou o torcedor dizendo que deverá formar um verdadeiro esquadrão já para o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. "Sempre estivemos preparados para o dia seguinte. Os dois últimos anos foram trágicos e me fizeram sair do conforto da minha casa e das numeradas para recuperar o nosso clube", afirmou o novo presidente, que recebeu o abraço de Teixeira após o anúncio de sua vitória.

A votação também confirmou as suspeitas da oposição, quanto às tentativas de fraude. Com pouco mais de 10 minutos, já haviam sido registrados dois casos. Uma senhora de aproximadamente 60 anos foi impedida de votar porque a fotografia de carteira de sócia estava danificada e com dados que não coincidem com os do seu título de associada.

Logo em seguida, fiscais impediram que um homem aparentando 40 anos de idade votasse com a carteira de sócio do seu pai, de 80. O acusado foi xingado e só não sofreu agressões porque integrantes da chapa "Rumo Certo" impediram. "O cidadão foi levado ao 2º. DP para que seja lavrado o boletim de ocorrência, que servirá de sustentação para as providências judiciais que vamos tomar em seguida", explicou o promotor público estadual Francisco Cembranelli, da chapa "O Santos Pode Mais".

O candidato da oposição, Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro chegou à Vila Belmiro, às 10h, acompanhado de familiares, integrantes da chapa e sócios, demonstrando confiança na vitória. "Dormi e acordei com certeza de que vamos vencer. Não importa se for por apenas um voto de vantagem. Em pouco tempo vamos refundar o Santos, profissionalizando todos os setores", discursou.

Marcelo Teixeira chegou ao clube às 10 horas. Sorridente, ele disse acreditar em uma vitória tranquila. "Como a nossa chapa demorou a definir o candidato para presidente, parecia que a oposição estava forte, mas nos últimos dias, o quadro mudou bastante". Ele votou às 10h50 e permaneceu no salão de mármore, onde funcionaram as 10 seções eleitorais até as 18 horas, tentando convencer os indecisos.