Luis Alvaro diz que campeões da Copinha serão usados no Santos

SANTOS - Os jovens atletas do Santos empolgaram a torcida e também Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, presidente licenciado do clube que esteve nesta sexta-feira no Pacaembu para acompanhar a conquista do segundo título do time na Copa São Paulo de Futebol Júnior - o primeiro foi em 1984 - com a vitória sobre o Goiás por 3 a 1.

Luis Alvaro estava bem acompanhado em um dos camarotes do estádio, com o presidente da CBF, José Maria Marin, e o craque Neymar. E o dirigente santista vibrou muito com os três gols da equipe alvinegra na decisão.

"Gosto de todos (os jogadores), o time tem um conjunto maravilhoso e no ano que vem muitos deles estarão jogando no time de cima", disse Luis Alvaro. "São 22 jogadores com espírito de equipe."

Além de elogiar o time Sub-20 da Vila Belmiro, o dirigente fez questão de ressaltar o trabalho que o clube realiza com suas categorias de base. "Mais uma vez o Santos cumpre com seu papel de revelar jogadores."