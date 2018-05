Luís Álvaro toma posse como novo presidente do Santos

Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro tomou posse, nesta terça-feira, como novo presidente do Santos para mandato de dois anos - assume no lugar de Marcelo Teixeira, que ficou 10 anos no cargo. Emocionou-se e chegou a chorar durante o evento.

O dirigente foi oficialmente empossado, em reunião do Conselho Deliberativo, na Vila Belmiro, diante de 142 conselheiros do clube. O novo presidente pediu a união de todas as partes da instituição e falou que seu principal objetivo é ver um Santos forte e campeão.

O primeiro reforço para o ataque da nova gestão deve ser Marcel, de 28 anos, vice-campeão brasileiro como o Grêmio, em 2008, e que pertence ao Benfica, de Portugal. O acordo prevê empréstimo até dezembro de 2010.

Além de Marcel, o Santos tem interesse no zagueiro Durval, rebaixado com o Sport neste Campeonato Brasileiro, e no meia colombiano Macnelly Torres, que pertence ao Colo Colo, do Chile.