Luís Augusto ganha confiança no Santos Chamado para substituir Diego, uma das maiores estrelas do elenco do Santos, o meia Luís Augusto chegou a sentir um pouco a responsabilidade durante o jogo contra o paraguaio Guaraní, mas logo lembrou que estava diante da grande chance de sua carreira e procurou afastar os receios. O resultado: participou dos dois lances que originaram os gols santistas e foi muito elogiado pela sua primeira atuação como titular do time. "Eu entrei em campo um pouco nervoso, mas muito feliz", comentou Luís Augusto. Ele admitiu que estava ansioso no primeiro tempo. "Errei alguns passes, mas na etapa final melhorei, tive participação nos dois gols e conseguimos a vitória". Leão teve um papel nisso, contou o meia. "Ele sempre procurou me deixar tranqüilo e conversei muito com os colegas, o que melhorou ainda mais a situação". Luís Augusto entrou no lugar de Diego, que estava contundido, e deve perder a vaga no jogo deste domingo contra o São Caetano. Ele mantém a humildade ao comentar que ainda não é titular do time. "Tem que ir devagar, pois o Diego é um belo jogador. Estou procurando meu espaço e pouco a pouco vou conseguindo". Mesmo com poucas possibilidades de começar jogando, ele espera ter oportunidade nessa partida. "É um jogo importante e todo jogador gosta de disputar essas partidas decisivas". O meia foi o único jogador do time de base chamado este ano para compor a equipe principal e sua chance pode chegar logo, uma vez que o titular Diego poderá ser negociado com algum time europeu quando terminar a Copa Libertadores da América. Tem Jerri como sombra, mas Leão não gosta muito do futebol deste e deverá investir todas suas fichas no jogador de 20 anos e que pode ser a revelação do ano no Santos.