Luís Augusto ganha oportunidade no Santos O Santos não poderá contar com Diego para o jogo de quinta-feira contra o paraguaio Guarani, em Assunção. O jogador foi examinado hoje e não estava em condições de chutar bola em conseqüência das dores no músculo posterior da coxa. Por conta disso, o técnico Leão deverá escalar Luís Augusto, que era conhecido por Baiano, pela primeira vez na função de titular. "O Diego está muito empenhado para fazer boas apresentações, sentiu e não há motivo para correr risco", disse o treinador. Mas essa não será a única alteração na equipe santista para o jogo que vale o primeiro lugar em seu grupo na Libertadores da América. Elano mais uma vez atuará como ala-direita e Paulo Almeida voltará à equipe, atuando ao lado de Claiton na marcação de meio-de-campo. Com essa nova formação, Renato será adiantado mais um pouco, coordenando as jogadas de ataque e ajudando na marcação. Robinho irá cumprir suspensão automática e desta vez não haverá mistério: o ataque será formado por Basílio e Robgol. Leão, porém, disse que só irá confirmar a formação do Santos depois do treino previsto para Assunção, onde o time chegará amanhã. É que ele também testou o time com Jerri no lugar de Diego. O meia foi relacionado, mas dificilmente começará jogando. Leão comentou que o time treinou hoje de uma forma diferente, com dois volantes marcadores por conta da ausência da dupla Robinho e Diego. "Vamos procurar fechar um pouco o meio e dar uma qualidade ofensiva com qualidade à equipe". Ele entende que esse é um momento bom para testar novos jogadores. "É um garoto que joga ofensivamente, tem velocidade e chuta bem". Ele disse que Luís Augusto era o único do time de juniores que tinha condição de subir este ano. "Vamos colocá-lo nos jogos de acordo com a possibilidade. É um atleta canhoto que me satisfaz. É mais ou menos como o Jerri, com pequenas diferenças, e estamos alimentando a vontade de jogar dos dois". Falando sobre o jogo de quinta, Leão comentou que "o Guarani deve ter um perfil diferente por necessidade e o Santos mudará seu perfil por inteligência. Uma vitória lá seria maravilhosa, porque decidiria tudo, um empate seria mais ou menos, mas também resolveria tudo e em derrota eu não penso". Mudança - Para Basílio, o time muda muito com dois volantes marcadores. "Vai ser a primeira vez que vamos jogar, teoricamente, com dois volantes e o Luís Augusto também está entrando e espero que possa render bem para que o time consiga a vitória e volte classificado". O atacante comentou que Luís Augusto "é um jogador muito habilidoso, rápido e teve seu primeiro coletivo no time de cima, será o primeiro jogo como titular e esperamos que ele faça o mesmo que nos treinamentos". Ele também comemora a sua condição de titular nessa partida, ele que vem disputando a vaga com Robgol. "A expectativa para esse jogo é boa, vou entrar como titular e, de repente, posso fazer os gols para manter um bom rendimento na Libertadores, sempre ajudando a equipe o tempo todo".