Luís Carlos entra na zaga na Ponte O técnico da Ponte Preta, Osvaldo Alvarez, resolveu não fazer mistério para definir o time para a partida do próximo sábado, contra o Fortaleza, no Estádio Presidente Vargas, pelo Campeonato Brasileiro. Luís Carlos será o substituto do zagueiro Galeano, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, recebido na vitória por 2 a 0 sobre o Paysandu. Luís Carlos foi revelado em 2001, coincidentemente, sob o comando de Osvaldo Alvarez. Mas apesar disso, nunca chegou a se firmar como titular. Seu melhor momento foi em 2004, quando ele chegou a fazer um gol de falta, na vitória sobre o Fluminense por 3 a 2, no Campeonato Brasileiro. Porém, o início deste ano, ele viveu seu pior momento. Foi logo na primeira rodada do Campeonato Paulista, na derrota para o São Caetano. Na ocasião, a Ponte estava jogando bem e segurando o 0 a 0. Faltando poucos minutos para o final, Luís Carlos fez uma falta dura em Edu Salles e acabou sendo expulso. Em seguida, o time sofreu o gol da derrota, por 1 a 0. Depois disso, o zagueiro acabou perdendo espaço no time titular. Outro desfalque praticamente certo é o atacante Roger. Ele está negociando sua transferência para o São Paulo e deverá ser poupado. O zagueiro Rafael Santos também interessa ao time do Morumbi e poderá deixar o clube ainda neste Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta ocupa a quarta posição no Campeonato Brasileiro com sete pontos ganhos. A delegação embarcará nesta quinta-feira à noite para a capital cearense.