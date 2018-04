Luis Carlos Ferreira deixa o comando do Brasiliense

Por discordar da condução do elenco em termos disciplinares, Luis Carlos Ferreira deixou o comando do Brasiliense, nesta quinta-feira à tarde, depois de uma conversa com o presidente Luiz Estevão, ex-senador. Sem vencer há nove jogos, o time candango já tem seu sexto técnico na Série B do Campeonato Brasileiro: Gerson Andreotti. A promessa do presidente é pela permanência do novo treinador pelo cinco jogos que faltam para o encerramento da temporada. Mas ele vai ter que tirar o atraso provocado pelas cinco derrotas consecutivas sofridas sob o comando de Givanildo de Oliveira e depois três empates e uma derrota sob a direção de Ferreira. O clube começou a temporada comandado por Roberto Fernandes, agora no Náutico. Depois chegou Wanderley Paiva. Em seguida, Adelson de Almeida, por um jogo. Givanildo de Oliveira chegou para levantar o time. Saiu e chegou Luis Carlos Ferreira. Agora, o novo treinador é Gerson Andreotti. Com tantas mudanças, o Brasiliense soma apenas 43 pontos, ocupa a 13.ª posição, estando bem perto da zona de rebaixamento. Seu próximo jogo será, sábado à tarde, em casa, diante do lanterna Ituano.