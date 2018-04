Luis Enrique admite vantagem do Barça, mas vê duelo 'aberto'

O Barcelona fez 2 a 1 na partida de ida das quartas de final diante do Atlético de Madrid, no Camp Nou, e largou na frente na disputa pela classificação na Liga dos Campeões. Trata-se de uma vantagem considerável em um duelo de tanto equilíbrio, mas o próprio técnico catalão Luis Enrique admitiu que o confronto está aberto para a volta, nesta quarta, em Madri.

"A equipe está preparada para este tipo de partida. Sabemos que temos uma ligeira vantagem da ida, mas a eliminatória está aberta e vamos tentar ganhar a partida como fazemos sempre", declarou nesta terça-feira. "A equipe não vai especular com o resultado e sabe que terá que fazer uma grande partida para ganhar."

O Barcelona viu sua aura de "time imbatível" acabar com as duas últimas derrotas no Campeonato Espanhol, para Real Madrid e, principalmente, Real Sociedad. Para Luis Enrique, no entanto, estes resultados não terão qualquer influência no que acontecerá na quarta no Vicente Calderón.

"É uma competição diferente. Já tivemos dias para analisar o Campeonato Espanhol. Agora, estamos na Liga dos Campeões e é suficientemente atrativa para nos focarmos nisso", garantiu.

Nem mesmo o fato de atuar fora de casa e diante de uma torcida fanática como a do Atlético parece assustar o treinador. "Se tem uma equipe que sabe contornar estes cenários é o Barça. Quanto melhor o ambiente, mais motivação para os jogadores. Esperamos um bom espetáculo."