Luis Enrique confirma que Suárez está pronto para jogar a final da Copa do Rei

Antes de o atleta receber a alta médica para poder atuar na decisão, o treinador garantiu que o atacante poderá entrar em campo sem restrições físicas. "Ele tem condições de jogar. Treinou a semana toda e está à nossa disposição, assim como o resto do elenco", destacou o comandante.

Por causa da lesão sofrida na Alemanha, Suárez chegou a ser tido como dúvida até para a grande final da Liga dos Campeões, no próximo dia 6 de junho, em Berlim, diante da Juventus, mas agora ele terá a chance de provar que pode voltar a reeditar com sucesso o trio ofensivo que forma com Messi e Neymar. Juntos, os três marcaram nada menos do que 117 gols nesta temporada europeia.

A lesão muscular acabou tirando Suárez do jogo no qual o Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 1 a 0, fora de casa, e assim conquistou com uma rodada de antecedência o título do Campeonato Espanhol. O problema também fez o atleta ficar fora do confronto diante do La Coruña, pela rodada final da competição, no Camp Nou, onde os jogadores do Barça puderam levantar a taça e fazer a festa com os seus torcedores.

Luis Enrique também assegurou nesta sexta-feira que seu time ainda não está com a cabeça na decisão da Liga dos Campeões. "Depois de muitos jogos na competição com uma trajetória impecável, chega o melhor. Temos entusiasmo máximo, e não colocaríamos nenhum título à frente do outro", destacou.