Luis Enrique: 'No Barça, qualquer coisa pode acontecer'

O técnico do Barcelona, Luis Enrique, demonstrou confiança na dura missão que sua equipe terá pela frente contra o Athletic de Bilbao. Depois de perder o jogo de ida por 4 a 0, na última sexta-feira, o time catalão precisa vencer pelo mesmo placar, nesta segunda-feira, às 17 horas (de Brasília), no Camp Nou, para ao menos levar a decisão da Supercopa da Espanha para os pênaltis. Já para conquistar o título no tempo normal, a equipe precisa de uma vitória por cinco gols de diferença, desde que não sofra nenhum.

"Seria pretensioso dizer que conseguiremos, mas vamos tentar. O objetivo é conseguir uma virada que ninguém conseguiu antes, com toda a dificuldade de um feito assim", declarou. "Na temporada passada fizemos 18 jogos nos quais marcamos quatro gols ou mais. Quando o Barça joga qualquer coisa pode acontecer", completou.

Apesar de relembrar do ótimo desempenho ofensivo de sua equipe, dessas 18 vitórias com quatro ou mais gols, somente dez serviriam para dar o título da Supercopa ao Barcelona. Cinco forçariam a prorrogação e três dariam o título ao adversário.

Por isso, o treinador também destacou a dificuldade da tarefa e ressaltou a necessidade de os seus jogadores estarem atentos com o setor defensivo. "Tudo será difícil, não podemos sofrer gols. Se eles marcam um, teremos que marcar seis", lembrou.