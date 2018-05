Luis Enrique finge perder a voz para não falar sobre Neymar

O técnico Luis Enrique usou um recurso no mínimo inusitado para não responder a mais uma pergunta sobre a permanência ou não de Neymar no elenco do Barcelona para as próximas temporadas. Em uma entrevista coletiva neste sábado, o treinador fingiu perder a voz e não respondeu a uma pergunta sobre se acreditava que o Barça é melhor equipe para fazer de Neymar o melhor do mundo.

"Acabo de perder minha voz", disse Luis Enrique, sério, sussurrando. Ele levou a mão à garganta, fez cara de lamento, e repetiu: "Acabou de perder minha voz. Isso é coisa que acontece às vezes". Depois, a voz voltou para que ele respondesse mais uma pergunta antes do fim da coletiva.

Luis Enrique tem se esquivado de falar sobre Neymar, principal alvo de especulações na Europa nas últimas semanas. Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain e Real Madrid, de acordo com diversos órgãos de imprensa, estão entre os dispostos a pagar a multa rescisória de 190 milhões de euros para ficar com o craque brasileiro.

Ao mesmo tempo, Neymar é investigado tanto na Espanha quanto no Brasil por sonegação de impostos e fraude fiscal. Há duas semanas, ele depôs perante à Justiça espanhola para se defender.