Luis Enrique marca 2 e Barcelona vence O meia-ofensivo Luis Enrique foi o destaque na vitória do Barcelona nesta quarta-feira contra o Mallorca pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. O jogador marcou dois dos três gols da partida aos 8 e aos 27 minutos do primeiro tempo. O argentino Saviola fechou o placar aos 32 da primeira etapa. Com o resultado, o Barcelona - que não teve Rivaldo no jogo de hoje - soma 14 pontos e lidera temporariamente o torneio. Nos demais jogos da rodada, o Espanyol venceu o Valladolid por 1 a 0, o Alaves derrotou o Malaga por 1 a 0, o Zaragoza ganhou do Real Sociedad por 3 a 2 e o Osasuna bateu o Rayo Vallecano por 1 a 0.