Luis Enrique nega má fase de Neymar ao minimizar seu aproveitamento ofensivo ruim

O técnico Luis Enrique negou nesta quarta-feira que Neymar esteja atravessando uma má fase com a camisa do Barcelona, embora o jogador venha apresentando um fraco aproveitamento ofensivo. O atacante balançou apenas quatro gols até agora neste Campeonato Espanhol e acumula um total de apenas sete bolas na rede nesta temporada 2016/2017 do futebol europeu, mas o treinador ressaltou, em entrevista coletiva, que o brasileiro segue sendo eficiente, independentemente do seu faro de artilheiro.

"Os números vão melhorar certamente, o que ele traz para a equipe é muito mais do que gols, é também assistências, trabalho defensivo... Para mim ele está fazendo uma boa temporada", afirmou o comandante ao falar sobre o astro antes do jogo contra a Real Sociedad, nesta quinta-feira, fora de casa, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Rei.

Ao marcar na semana passada, de pênalti, na vitória por 3 a 1 sobre o Athletic Bilbao, também pela Copa do Rei, Neymar encerrou um jejum após 11 partidas sem balançar as redes. Entretanto, a "seca" de gols foi minimizada por Luis Enrique, que preferiu valorizar o trabalho global que vem sendo realizado pelo atacante com a camisa do Barça.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Estou feliz com o que vejo de 'Ney', é o que posso dizer ao longo destes dois anos que estou aqui, independentemente do fato de que seus números possam ser melhores ou piores em relação aos gols. Sempre tem a mesma alegria na hora de treinar, de viver a sua vida. E nos desfrutamos de vê-lo jogando e treinando", ressaltou.

Curiosamente, o Barcelona não consegue ganhar um jogo da Real Sociedad, em San Sebastián, desde 2007. Até por isso, será importante Neymar e o trio que ele forma com Suárez e Messi ter bom aproveitamento ofensivo. Na última vez que atuaram na casa do rival, os dois times empataram por 1 a 1, em novembro, pelo Campeonato Espanhol. Ao comentar o jejum como visitante diante do adversário, o comandante enfatizou, confiante, nesta quarta: "Está mais perto o dia em que vamos ganhar em San Sebastián".

As principais novidades do Barça para esta partida serão os retornos de Gerard Piqué, Denis Suárez, Sergi Roberto e Jordi Masip, que voltaram a ser relacionados por Luis Enrique depois de terem ganhado descanso no jogo diante do Las Palmas, no último final de semana, pelo Campeonato Espanhol.

Já Ter Stegen, Aleix Vidal e Mathieu foram descartados do duelo contra a Real Sociedad por decisão técnica, enquanto Rafinha acabou vetado por motivo de lesão.