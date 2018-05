Luis Enrique se diz encantado com trio MSN: 'Digo abracadabra e começa a mágica'

O chamado 'Trio MSN', formado por Messi, Suárez e Neymar, está encantando a todo mundo. A fase é tão boa que nem o técnico Luis Enrique, acostumado a tirar a pressão de seus jogadores, desta vez não resistiu. Em entrevista coletiva na véspera do jogo contra o Arsenal, pela Liga dos Campeões, o treinador rasgou elogios aos seus comandados.

"Digo-lhes 'abracadabra' e sai mágica, flui energia. Sempre tive bons atacantes, mas agora no Barça tenho os melhores do mundo. Eles têm liberdade, sabem que têm alguma obrigação porque todos devemos marcar pressão, mas também queremos que a bola chegue a eles da melhor forma possível. Temos todos o mesmo objetivo. É muito fácil", disse Luis Enrique.

Só em 2016 o trio já marcou 36 gols, sendo 15 do uruguaio, 14 do argentino e sete do brasileiro. Na temporada, são 91 gols do trio, que vem jogando por música. O técnico do Arsenal, Arsène Wenger, sabe disso e apontou o Barcelona como favoritíssimo para o confronto válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Questionado sobre isso, Luis Enrique não retirou o rótulo sobre sua equipe. "Parece-me fantástica a opinião que pode ter cada um. Somos os atuais campeões e é lógico que nos ponham esse rótulo. O aceitamos e o assumimos, mas isso não é nada. Temos que fazer as coisas muito bem com a bola e também sem a bola", opinou.