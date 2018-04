Luis Enrique se recusa a discutir seu futuro no Barcelona

Prestes a encerrar seu primeiro ano no comando em Camp Nou, Luis Enrique tem um contrato até junho de 2016, mas o time prevê realizar eleições presidenciais em meados do ano, e a nova direção poderia decidir que é necessário injetar sangue novo.

O Barça conquistou seu quinto título no Campeonato Espanhol em sete anos no final de semana passado, e disputará a final da Copa do Rei contra o Atlhletic Bilbao no dia 30 de maio e a decisão da Liga dos Campeões com a Juventus uma semana depois.

No sábado o clube recebe o Deportivo La Coruña para sua última partida na atual temporada da liga espanhola.

“Não tenho nada para comentar, tenho três partidas pela frente e falarei quando acabar a temporada”, disse Luis Enrique em uma coletiva de imprensa quando indagado sobre seu futuro.

(Por Iain Rogers)