Luís Fabiano abre disputa com Vágner Love Luís Fabiano chamou Vágner Love para a briga pela artilharia do Campeonato Paulista. O são-paulino, que já fez 7 gols e é o principal goleador da competição, resolveu criar clima de rivalidade, nesta segunda-feira, ao provocar o palmeirense, que tem 4 gols. "O Vágner está falando demais, quero ver fazer", disparou o atacante do São Paulo. "Falar que vai fazer 30 gols é fácil..." As declarações do jogador do São Paulo causaram estranheza na manhã desta segunda-feira, no CT do clube, pois, em nenhum momento, Vágner Love o desafiou. Havia dito apenas que lutaria pela artilharia do Paulista, após a vitória do Palmeiras sobre o Guarani por 4 a 1, no domingo, quando marcou 2. O maior ídolo do Morumbi sabe que pode estar ?ganhando? um concorrente de peso no futebol paulista, onde jamais teve sua hegemonia ameaçada. Tem consciência, no entanto, de que está muito à frente dos adversários. Vágner Love precisará fazer muitos gols para alcançá-lo ou para se aproximar dele. Mas é jovem, tem 19 anos, e pode evoluir bastante. Luís Fabiano anda tão prestigiado no São Paulo que pode falar o que quiser. Ninguém o repreendeu pelas provocações ao palmeirense. Pelo contrário, só recebe elogios dos companheiros, dos dirigentes e da comissão técnica. Afinal, vem garantindo a maioria das vitórias da equipe, como nos 2 a 0 sobre o América, no domingo. "O Luís Fabiano vive fase tão boa que a bola que ele toca vira gol", disse o zagueiro Lugano. "É o melhor do mundo na posição", elogiou o técnico Cuca. Seus números são realmente impressionantes. Luís Fabiano tem média de 0,77 gol por partida com a camisa tricolor, marca que nenhum grande astro do futebol mundial alcançou nos últimos anos. Quem mais se aproxima é o holandês Ruud Van Nilstelrooy, do Manchester United, com 0,76.