Luís Fabiano acerta com o Sevilha Depois de uma curta e fracassada passagem pelo Porto, de Portugal, o atacante Luís Fabiano assinou nesta terça-feira um contrato de cinco anos com o Sevilha, da Espanha. Artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2003 com 29 gols em 34 partidas e, da Libertadores, com 8 gols, Luís Fabiano se transferiu para o clube português no segundo semestre do ano passado, mas não se deu bem. Com um título da Copa América com a Seleção Brasileira no currículo, ele chegou a Portugal com fama de artilheiro, mas marcou apenas três gols. Nos últimos tempos foi obrigado a amargar a reserva. Além dos problemas de adaptação ao clube, alegou que o seqüestro de sua mãe no Brasil também contribuiu para o fraco desempenho. No São Paulo, Luís Fabiano marcou 182 gols em três temporadas. O clube espanhol não informou o valor da transação, mas revelou que comprou 35% dos direitos federativos do jogador. O restante está nas mãos da Global Soccer Investment, um grupo de agentes que representa o atleta.