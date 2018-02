Luis Fabiano acha que foi ?fritado? Considerado por dirigentes e membros da comissão técnica do São Paulo como um dos principais responsáveis pela eliminação do time nas semifinais da Libertadores, o atacante Luis Fabiano reagiu e fez um desabafo nesta sexta-feira em Campinas, onde foi conhecer a filha Giovanna, que nasceu na noite anterior. Feliz pelo nascimento da menina, mas ainda abalado pelo fracasso em Manizales, Luis Fabiano acha que está sendo ?fritado? no Morumbi. ?Parece que esqueceram tudo o que eu fiz pelo São Paulo. Se quiserem me fritar, não tem problema, é só me colocar à venda?, disse ele, em entrevista à Rádio Joven Pan. Na entrevista, o atacante admitiu que o ambiente no São Paulo não é dos melhores e suspeita que ?gente de dentro? esteja plantando informações em jornais na tentativa de desestabilizar a equipe. Ele rebateu as críticas segundo as quais teria se omitido no jogo, e se irritou ao falar sobre declarações dos auxiliares do técnico Cuca - Cuquinha (irmão do treinador) e Milton Cruz. Logo após o jogo contra o Once Caldas, ao auxiliares disseram que pediram ?insistentemente? para que Luis Fabiano se movimentasse mais em campo, mas não tiveram sucesso. Ao comentar sobre a suposta falta de mobilidade do atacante, Cuquinha teria dito que ?se um poste estivesse alí, não faria a menor diferença?. Magoado, o jogador foi claro: ?Se ele acha isso mesmo, tinha que falar comigo, não conversar com a imprensa?, reclamou. ?O que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte. O Romário, com 37 anos, não dá um passe, mas quando a bola chega, ele resolve. Eu acredito que se a bola tivesse chegado em mim, eu também faria. Além disso, eu acho que me movimentei bem. Teve até uma hora que deixei um companheiro (Gustavo Nery) na cara do gol. Se ele tivesse marcado, seria considerado um herói e nada disso estaria acontecendo agora?, argumentou. O atacante foi cauteloso ao falar sobre Cuca. ?Eu acredito que o Cuca não falou o que está nos jornais, pelo caráter dele; pelo que ele é, pelo que a gente conversa?, afirmou. Cuca criticou diretamente Luis Fabiano após a derrota. ?Não sei dizer porque ele foi mal. É melhor perguntar isso a ele?, disse o treinador. O atacante diz que a imprensa não tem razão quando fala que ele é um jogador que se enconde em decisões. ?Disputei uma final do Rio-SP, fui campeão e fiz dois gols. Fiz gols na Copa dos Campeões e na final do Paulista. Estou há três anos no São Paulo e sempre fiz a minha parte. Tem gente que ficou muito mais que eu e não ganhou nada. O Rivellino ficou 10 anos no Corinthians e não ganhou nada. Acredito que já fiz muita gente feliz no São Paulo, mas não dá para carregar tudo sozinho?, desabafou. KAKÁ - Ele não vê semelhanças entre a sua situação e a vivida por Kaká - que era vaiado sistematicamente pela torcida ao final das partidas. ?A minha situação é totalmente diferente do Kaká. Me parece que com ele foi gente mandada; teve gente que pagava para que ele fosse criticado. Comigo é diferente. Não tem isso?, avalia. Ao falar sobre o relacionamento entre os jogadores, Luis Fabiano tem uma suspeita. ?Me parece que as coisas estão nascendo de dentro do São Paulo e saindo para a imprensa?, disse. ?A gente (jogadores) se dá muito bem, mas de um tempinho pra cá estão acontecendo umas coisinhas... tem muita picuinha. Eu não sei se é alguém que fala, ou a imprensa que comenta sem saber, mas de qualquer maneira a gente precisa cortar isso pela raiz?, alertou. Luis Fabiano garante que no momento, não está negociando sua saída do São Paulo. ?Com toda sinceridade. Hoje, pelo que eu estou sabendo, não existe nada dessa história de Porto (de Portugal, que teria oferecido 13 milhões de euros). A unica proposta que existiu foi do Barcelona (10 milhões de dólares). Mas eu continuo no São Paulo, feliz como sempre e, por enquanto, vou continuar. DESCULPAS - Apesar de não se considerar o único responsável pela desclassificação, ele se desculpou com o torcedor. ?Eu gostaria de pedir desculpas ao torcedor são-paulino, porque tenho certeza que ele contava com essa classificação. Mas que quero dizer para que ele não desanime, porque a gente está bem no Brasileiro, tem chance de ser campeão e nós vamos continuar trabalhando?. PAI - Luis Fabiano passou a manhã em Campinas curtindo a primeira filha. Giovanna (com dois ?enes?, a pedido da mãe) nasceu na noite de quinta-feira no Hospital Maternidade, de Campinas, com 49 centímetros, pesando 3,6 quilos. "É uma emoção muito grande a que estou vivendo. Ainda não senti bem o peso de ser pai, mas estou feliz porque sei que tudo ocorreu tudo bem no parto. Este último mês foi o mês mais demorado da minha vida, de tanto que demorou para passar", revelou. Na hora do almoço, ele aproveitou uma folga e esteve em um cartório da cidade para registrar a menina. À tarde ele deveria embarcar para Belém, onde no domingo o São Paulo enfrenta o Paysandu, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desta vez, espera marcar um gol em homenagem Giovanna, promessa que não conseguiu cumprir em Manizales. ?Infelizmente lá não deu para cumprir a promessa. Mas vou tentar marcar meu gol em Belém", prometeu. No dia 28, Luis Fabiano se apresenta à Seleção Brasileira que em julho disputa a Copa América no Peru. Ao contrário das estrelas que estão no futebol europeu, que preferiram descansar, o artilheiro espera aproveitar a chance para ganhar uma vaga no grupo que disputará a Copa da Alemanha, em 2006. "Quero provar para o Parreira (técnico Carlos Alberto Parreira) que tenho condição de estar na seleção. É legal estar num grupo como este que, de repente, pode se tornar vencedor", concluiu.