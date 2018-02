Luís Fabiano ainda pode ir embora Apesar de o primeiro contato com os dirigentes do Barcelona não ter sido dos mais produtivos, o presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, não fechou as portas do Morumbi aos catalães. E nem a nenhum outro interessado em contratar o atacante Luís Fabiano. ?Por enquanto essas conversas não estão acontecendo?, afirmou. ?Mas isso não quer dizer que não possam ser iniciadas ou retomadas.? Gouvêa procura tratar do tema, que tanto preocupa os são-paulinos, com naturalidade. ?Se alguém depositar a multa contratual, não temos o que fazer?, explicou, referindo-se aos US$ 20 milhões previstos no contrato. A intenção, porém, é manter o atacante no clube até a Copa do Mundo da Alemanha, em 2006. ?Depois disso acho que seria impossível segurá-lo.? Enquanto a novela sobre o destino de Luís Fabiano ganha, a cada dia, novos capítulos, o técnico Cuca prepara a equipe para o primeiro jogo da semifinal da Libertadores, quarta-feira, no Morumbi, contra o Once Caldas. A expectativa é de que todos os ingressos estejam vendidos até terça-feira.