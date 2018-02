Luís Fabiano aposta em gol e na vaga Luís Fabiano acordou nesta terça-feira alegre, falante, brincando com as pessoas no Hotel Meliá, em que o São Paulo está hospedado, em Pereira. Olhou preços de tênis numa loja, tirou algumas fotos com fãs e pegou um jornal colombiano para ler. Logo viu uma foto do Estádio Palogrande e perguntou se aquele era o local do confronto com o Once Caldas. Assim que ouviu a resposta afirmativa, disparou: "É um lugar perfeito para eu marcar gols." Sua euforia tem explicação. Além de viver excelente momento na carreira e poder levar seu time à final da Libertadores, estar sendo disputado por clubes poderosos, como Barcelona e Porto, aguarda ansiosamente pelo nascimento de sua primeira filha, Giovanna, marcado para quinta-feira - a mulher, Juliana, passará por uma cesariana. "Quarta-feira é dia do jogão, depois é dia da chegada da minha princesa." O artilheiro da Libertadores, com oito gols, pediu para se separar da delegação na quinta-feira para ver o primeiros dias de vida da filha. Após o almoço, a delegação viaja, na mesma quinta, para Belém do Pará, onde no domingo enfrenta o Paysandu pelo Campeonato Brasileiro. Depois de chegar ao Pará, Luís Fabiano deve pegar um avião rumo a São Paulo, onde desembarcará provavelmente na sexta-feira. "Se ganharmos, tudo será festa." Se o time for à final da Libertadores, o técnico Cuca poupará os titulares diante do Paysandu. É provável, assim, que o atacante só se reencontre com o grupo na segunda-feira. Motivação - A chegada de Giovanna aumenta ainda mais a motivação do maior ídolo do clube brasileiro para a decisão desta noite. Mesmo acompanhando de perto, via internet, os noticiários de que pode se transferir para a Europa, Luís Fabiano garante estar focado apenas na Libertadores. "Estou feliz, confiante, se Deus quiser, a classificação vai vir para o São Paulo", afirmou. "Tenho certeza de que o São Paulo vai fazer uma grande partida." De acordo com o são-paulino, a pressão que o time deverá sofrer por parte de 40 mil colombianos poderá, até, ser utilizada de maneira favorável. "Quando há pressão, nós costumamos ficar ainda mais ligados."