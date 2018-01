Luís Fabiano aposta no bom retrospecto O maior hobbie de Luís Fabiano, do São Paulo, é assistir uma fita de vídeo com 3 horas de duração em que estão registrados todos os seus gols. Diz que não se cansa de ver as mesmas imagens, às quais utiliza para ganhar motivação para os próximos duelos, principalmente clássicos. Contra o Santos, sábado, o atacante prevê, que vai aumentar este seu acervo. "Levo sorte contra eles e espero somar mais um gol na fita", afirma, sorridente. Pelo São Paulo, Luís Fabiano já disputou o clássico com o Santos em seis oportunidades, marcando quatro gols. "No Paulista deste ano, estávamos empatando por 1 a 1, aí a bola repicou e sobrou para mim, eu passei pelo goleiro e garanti a vitória?, lembra o atacante. Apesar do bom retrospecto na artilharia, quando se fala em vitórias a coisa muda. Foram quadro derrotas e apenas duas vitórias. Esta marca negativa é que Luís Fabiano pretende acabar. E promete ajudar o time mesmo não estando 100% recuperado da contusão no músculo adutor da coxa direita. "Quem perder dá adeus ao sonho do título, não podemos nem pensar em não conquistar os três pontos, queremos manter esta seqüência de bons resultados", avisa. Confirmado - Outro jogador do São Paulo que atuará no "sacrifício" contra o Santos é o lateral-esquerdo Fabiano. O jogador ainda sente dores no tornozelo esquerdo. "É apenas uma dorzinha, faço uma botinha e está tudo certo", garante. Já Gustavo Nery continua desfalcando o time. A lesão na coxa direita ainda incomoda em alguns movimentos. Assim, ele deve retornar apenas no jogo de quarta-feira, contra o Bahia, em Salvador. v