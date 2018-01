Luis Fabiano assina com time de Vanderlei Luxemburgo na China

Luis Fabiano postou nesta quarta-feira uma foto em sua página no Instagram para confirmar a assinatura de contrato com o Tianjin Quanjian, time da segunda divisão do futebol da China, hoje treinado por Vanderlei Luxemburgo. Após dar adeus ao São Paulo ao final da última temporada, o atacante comemorou a oportunidade que terá de atuar no mais novo centro milionário do futebol mundial.

Ao confirmar o acerto, o jogador fez referência a seus empresários e ao ex-companheiro de São Paulo, Fabiano, que está aposentado desde 2013 é casado com Vanessa, filha de Luxemburgo, desde 2002. Hoje ele atua como agente de jogadores e intermediário em negociações.

"Agradeço a ajuda de vocês, César Soler, Raudnei Freire e a meu xará Fabiano, pela oportunidade no projeto do Tianjin Quanjian 2016. Obrigado", afirmou, ao ilustrar a foto na qual aparece ao lado dos empresários e com uma caneta na mão para assinar o contrato com o clube chinês que irá defender a partir do próximo ano.

No Tianjin Quanjian, Luis Fabiano irá jogar ao lado do meia Jadson, que acaba de deixar o Corinthians após brilhar como um dos principais nomes da campanha do hexacampeonato brasileiro da equipe alvinegra.

Luis Fabiano acumulou duas passagens pelo São Paulo, onde se tornou ídolo e o terceiro maior artilheiro da história do clube, com 212 gols. Ele também vestiu as camisas de Sevilla, Porto, Rennes e Ponte Preta.