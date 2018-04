Luis Fabiano avisa: 'Fiz oito gols no Corinthians em 14 partidas'

Se o São Paulo não pode escalar o artilheiro do time no ano, basta recorrer a um goleador que garante ter bom retrospecto contra o Corinthians. O atacante Luis Fabiano não marca há quatro jogos e quer fazer a torcida esquecer a ausência de Alexandre Pato, autor de oito gols em 2015.

O jogador está emprestado pelo Corinthians e fica fora da partida por questões contratuais. O desfalque levou o São Paulo a mudar o esquema tático. Muricy Ramalho trocou o 4-4-2 por uma formação que deixa Luis Fabiano isolado no ataque e com a esperança de que, contra o rival, ele vai melhorar a marca de dois gols marcados no ano.

"Já fiz oito gols contra o Corinthians em 14 jogos. É o segundo time que mais marquei na carreira. Fazer gol neles é muito bom e dá felicidade para o torcedor", disse Luis Fabiano.

No retrospecto recente com o rival, o pouco do que o São Paulo pode se orgulhar teve participação de Luis Fabiano. Nas três últimas vitórias do Tricolor, o atacante fez gol em duas, incluindo os dois na vitória de virada por 2 a 1, em 2012, pouco depois do Corinthians ganhar a Libertadores.

O terceiro maior artilheiro da história do São Paulo volta neste domingo a ter o esquema usado na última conquista de título do time, a Copa Sul-Americana, em 2012. Muricy treinou com dos jogadores abertos nas pontas, com Centurión, na esquerda, e Michel Bastos, na direita, para armarem jogadas e dar assistências ao camisa 9.

O técnico aposta que nessa formação a equipe ganha opções para criar e ajudar o artilheiro, que, aos 33 anos, já não tem a mesma velocidade do início de carreira, mas ainda pode preocupar bastante as defesas adversárias.