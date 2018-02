Luís Fabiano brinca com "replay" O atacante Luís Fabiano, autor do gol de pênalti que deu a vitória ao São Paulo sobre a Portuguesa Santista (1 a 0), na manhã deste domingo, na Vila Belmiro, não reclamou de ter que repetir a cobrança três vezes e ainda brincou: "Se os três tivessem valido, seria o artilheiro do campeonato". Para ele, o aproveitamento nas três oportunidades é "o resultado de muito treinamento no dia-a-dia, que dá a tranqüilidade para escolher o canto e marcar".