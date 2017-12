Luís Fabiano busca 100º gol pelo São Paulo Luís Fabiano é o principal ídolo do São Paulo na atualidade, tem a segunda melhor média de gols da história do clube - 0,75 por jogo - e, com a camisa tricolor, já balançou a rede dos adversários 99 vezes. Neste domingo, contra a Portuguesa Santista, às 17 horas, em Santos, pode entrar para o seleto grupo dos jogadores que fizeram 100 ou mais gols. E as chances de alcançar a meta são boas. O retrospecto é totalmente favorável. Em 2003, o São Paulo disputou três partidas contra a equipe da Baixada e o atacante marcou 4. "Espero repetir o desempenho." Existe, porém, o lado perigoso da situação. Casos como esse costumam provocar ansiedade e prejudicar o rendimento do atleta em questão. O melhor exemplo foi dado no ano passado. Na última rodada do Brasileiro, contra o Flamengo, precisava fazer 2 para se tornar artilheiro da competição. Acabou exagerando no individualismo e jogou mal. O time perdeu a partida, mas o são-paulino garante ter aprendido uma boa lição. "Preciso encarar a chance de fazer o 100º gol com naturalidade, não ficarei com essa história na cabeça para não entrar no jogo afobado." Para aparecer na lista dos 10 maiores goleadores do São Paulo, Luís Fabiano, que tem média inferior apenas à de Artur Friedenreich, terá de chegar a 113 gols. Aos 23 anos, vive ótimo momento na carreira e, apesar de alguns escorregões, parece estar amadurecendo. O primeiro semestre será fundamental para seu futuro, principalmente a participação na Libertadores. O jogador chama a atenção de clubes europeus e, se mantiver o bom nível e puser fim à farra dos cartões, fatalmente receberá boa proposta no meio do ano para deixar o Morumbi. O técnico Cuca vai usar o jogo contra a Santista para fazer testes. Quer aproveitar o Paulista para deixar o time em ordem para a Libertadores. Na defesa, trocará Diego Lugano, que cometeu algumas falhas contra a Portuguesa, por Rodrigo, ex-Ponte Preta. No meio-campo, Fábio Santos deverá ser experimentado no lugar de Danilo.