Luís Fabiano classifica o São Paulo O São Paulo entrou em campo em desvantagem, por ter perdido o jogo de ida por 2 a 0, mas Luís Fabiano tratou de reverter isso. O atacante são-paulino marcou cinco gols na vitória de sua equipe sobre o São Raimundo, por 6 a 0, nesta quarta-feira, no Morumbi - Fabiano fez o outro. Assim, o Tricolor paulista garantiu sua vaga na segunda fase da Copa do Brasil. ?Não imaginava fazer cinco. A gente é atacante e precisa ter confiança, mas esperava uns dois ou três?, afirmou Luís Fabiano. Agora, o desafio do São Paulo é o Corinthians, domingo, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. ?O importante é a gente curtir a vitória e nos prepararmos para a próxima decisão?, disse o meia Ricardinho. Na Copa do Brasil, o adversário são-paulino será o Gama, que derrotou o Bangu por 2 a 0. O São Paulo não precisou nem de um minuto de jogo para abrir o placar. Aos 53 segundos, o goleiro Iuna se atrapalhou sozinho ao tentar defender a bola. Aí, Luís Fabiano, que tinha empurrado seu marcador, aproveitou o vacilo do adversário, roubou a bola na área e chutou para fazer o primeiro gol. Esse foi apenas o começo do massacre são-paulino. Aos 17 minutos, Luís Fabiano chutou forte, de fora da área, para fazer 2 a 0. Antes disso, o atacante desperdiçara um passe de Kaká, aos três minutos, e chutara uma bola na trave, aos 10. O terceiro gol do São Paulo saiu aos 37 minutos. Ricardinho encontrou Luís Fabiano entre dois zagueiros. Ele livrou-se de Peta, driblou o goleiro Iuna e marcou, com o gol aberto. Com uma boa vantagem, o técnico Oswaldo de Oliveira decidiu poupar Kaká e colocou Júlio Baptista em campo. Mesmo assim, o São Paulo manteve o ritmo. Aos 21 minutos, Reinaldo passou para Fabiano, que cruzou para a área. Com um leve toque, Luís Fabiano marcou mais um. Depois foi a vez de Luís Fabiano servir os companheiros. Num contra-ataque, aos 30 minutos, ele tocou para Fabiano, livre, fazer o quinto gol são-paulino. Aos 36, Luís Fabiano ainda teve tempo para marcar outro, definindo a goleada, a classificação e encerrando a sua noite de gala. Ficha técnica: São Paulo: Rogério Ceni; Fabiano, Gustavo Nery, Jean e Gabriel (Daniel Rossi); Maldonado, Fábio Simplício, Ricardinho (Marco antônio) e Kaká (Júlio Baptista); Reinaldo e Luís Fabiano. Técnico: Oswaldo de Oliveira. São Raimundo: Iuna; Wilson Rincão, Ademir, Peta e Guara (Carlos Alberto); Doriva, Reginaldo, Isaac e Valdenir (Rogério); Zedvan (Sidney) e Delmo. Técnico: Aderbal Lana. Gols: Luís Fabiano, aos 53 segundos e aos 17 e 37 minutos do primeiro tempo; Luís Fabiano, aos 21 e 36, e Fabiano, aos 30 do segundo. Árbitro: Leonardo Gaciba (RS). Cartão amarelo: Peta, Kaká, Reginaldo, Sidney, Rogério, Fábio Simplício, Isaac e Maldonado. Local: Morumbi.