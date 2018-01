Luís Fabiano cobra empenho dos são-paulinos Luís Fabiano, um dos poucos que vêm se destacando no São Paulo, resolveu assumir o papel de líder, ao lado de Rogério Ceni. E já começou fazendo cobranças públicas a seus colegas. O atacante afirmou nesta sexta-feira que não é possível o time continuar jogando como nas últimas partidas e alertou que o grupo precisa ter mais vontade, se não quiser perder a vaga para a Libertadores de 2004. "Não podemos ter medo, falta um pouco mais de coragem, temos de partir para cima dos adversários." Artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 23 gols, Luís Fabiano reconhece ter grande responsabilidade na equipe, por ser o único atacante de peso, mas faz questão de dizer que alguns de seus colegas precisam aparecer mais. "Outros jogadores também precisam saber da responsabilidade que têm, não adianta só eu saber da minha", desabafou, sem citar nomes. "Cada um tem de se doar um pouco mais, realmente a gente precisa acordar." Com as declarações desta sexta-feira, Luís Fabiano apenas engrossou o coro de Rogério Ceni. Afinal, o goleiro disse, após a derrota para o Bahia, que "o time precisa ter mais coração".