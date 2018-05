Luis Fabiano comemora espírito de luta do São Paulo

SÃO PAULO - Aplaudidos pela torcida, os jogadores do São Paulo saíram do gramado do Morumbi visivelmente satisfeitos com o rendimento na vitória sobre o Botafogo por 3 a 0 na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A sensação é de que o time deu a resposta em campo e mostrou ser capaz de sonhar alto na competição.

Para Luis Fabiano, que fechou o placar após linda triangulação com Pato e Ganso, o resultado positivo foi ainda mais importante do que ele ter ido às redes. O jogador fez questão de lembrar do sofrimento da equipe no ano passado, quando agonizou na zona de rebaixamento e só escapou da queda na reta final.

"Mais importante que o gol é a vitória, todo mundo sai satisfeito. Precisávamos de uma vitória para tirar qualquer tipo de dúvida. Sofremos muito no Morumbi no ano passado. É bom a vitória, traz a confiança e traz o torcedor para o nosso lado", afirmou o atacante.

O entrosamento entre os três atletas mais badalados do time também não passou em branco. Além do gol, Luis Fabiano deu a assistência para Antonio Carlos abrir o placar; Pato iniciou a jogada do terceiro e ainda deu lindo passe para Douglas fazer o segundo. Para o artilheiro, a tendência é que a sequência de jogos afie ainda mais o trio.

"É fácil jogar com grandes jogadores, é só esperar que uma hora a bola vai chegar e você tem que estar preparado para fazer o gol. Isso mostra que estamos nos entrosando, mas esse espírito de luta vai nos dar muitas vitórias."