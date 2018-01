Luis Fabiano: cresce interesse europeu Artilheiro do Campeonato Brasileiro com 22 gols, o atacante Luis Fabiano voltou a despertar o interesse de clubes europeus. A temporada no continente começou há pouco, mas quatro times já manifestaram interesse em contar com seu futebol e segurá-lo começa a ser o grande objetivo da diretoria do São Paulo. Luís Fabiano já esteve na Europa. Defendeu o Rennes, da França, onde diz ter passado os piores dias da vida. Pouco atuava, não tinha com quem conversar... Voltar para o Velho Continente passou a ser assunto proibido. Mas agora, as coisas são diferentes. Desperta interesse no Milan, na Internazionale e na Roma, potências italianas onde muitos brasileiros atuam ou atuaram, e do Bétis, da Espanha, time de Denílson. ?Fico feliz com o reconhecimento, mas meu pensamento está apenas no São Paulo?, desconversa Luís Fabiano. O craque sabe das sondagens, mas não quer se envolver pelo fato de o mercado europeu estar fechado. ?Agora não adianta, só no final do ano que o mercado europeu abre. O importante agora é pensar no próximo adversário, não em dezembro.? Seu empresário, José Fuentes é quem está mantendo os primeiros contatos. No duelo contra o Atlético-MG, domingo, Gaetano Paolillo, empresário ligado ao Milan, esteve no Morumbi. O agente participou da aproximação de Kaká ? o meia-atacante estaria intermediando a possível negociação de Luís Fabiano ? com o time italiano. Se há interesse, o diretor Juvenal Juvêncio vai logo dando o recado. Ninguém tira o atleta do Morumbi por menos de US$ 15 milhões. Sabe, porém, que manter o goleador no clube será das tarefa mais árduas. ?O Kaká era a mesma coisa, muita conversa e só houve uma proposta. Agora é igual, só especulações?, diz.