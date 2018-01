Luís Fabiano critica defesa tricolor Luís Fabiano foi um dos destaques do São Paulo na partida deste domingo, em João Pessoa, apesar da derrota por 5 a 3 para o Flamengo na decisão da Copa dos Campeões. Autor de dois gols, o atacante manteve a artilharia isolada do torneio - tem 7 gols, contra 5 do flamenguista Reinaldo. Por tudo isso, ele não conteve as críticas ao time paulista no primeiro jogo da final. ?De que adianta o ataque marcar se a defesa não segura?, disparou. Nem a artilharia chegou a animar o atacante são-paulino. "De que adianta eu ter feito dois gols e continuar na liderança, se perdemos o jogo por um resultado elástico em uma decisão desse nível. Agora, é tentar levantar a cabeça e reagir", lamentou Luís Fabiano. Após o jogo, o clima era de abatimento no vestiário do São Paulo. "Não há clima para a gente falar alguma coisa. Vamos descansar e no dia seguinte analisar o jogo com o professor Nelsinho. Ver de que forma o time errou", explicou Luís Fabiano, que acha que o Flamengo teve muito espaço para jogar. Na sua opinião, os atacantes adversários partiram sempre com a bola dominada para cima da defesa e foi difícil, analisou, segurar jogadores rápidos como Edílson. Além dos problemas de marcação, Luís Fabiano lamentou as oportunidades de gols desperdiçadas pela equipe e a falta de sorte do São Paulo em alguns lances, principalmente no quinto gol do Flamengo. "Não foi realmente nosso dia. Temos agora de jogar com o coração, acreditar que não está impossível. Se a gente diminuir o espaço deles e jogar com mais determinação no ataque vai dar para fazer uma pressão e tentar garantir pelo menos uma vitória por dois gols de diferença", disse o atacante, contando com a hipótese de levar a decisão para os pênaltis. Depois de elogiar a marcação do Flamengo, que não deu espaço para o ataque são-paulino, Luís Fabiano avaliou que o seu primeiro gol na partida, empatando o jogo logo após o rival ter feito 1 a 0, poderia ter dado ao time paulista a reação que ele imaginava. "Mas deixamos eles subir na partida. O adversário abriu uma vantagem de 3 a 1 no primeiro tempo, complicando muito para nossa equipe. Mas, pelo menos, jogamos uma outra partida no segundo tempo e faltou sorte para que o time saísse do estádio em melhor situação", afirmou o atacante.