Luís Fabiano critica zagueiro e nega ofensa Luís Fabiano vem evitando a imprensa e chegou, até, a dizer que não falaria com os jornalistas enquanto não voltasse a jogar. Nesta quarta-feira, porém, desabafou, em entrevista à TV Record, e afirmou que Marquinhos, zagueiro do Corinthians, fez teatro no lance que resultou em sua expulsão. Desmentiu ter chamado a juíza Sílvia Regina de Oliveira de ?burra?, mas confirmou ter dito ?tinha que ser mulher?, após o recebimento do cartão vermelho. Silvia Regina relatou as ofensas na súmula entregue à CBF, fato que pode causar mais problemas ao são-paulino. ?Espero pegar só um jogo de suspensão, confio nos advogados?, comentou, referindo-se ao julgamento que ainda será marcado pelo STJD. A atitude de Luís Fabiano irritou alguns grupos feministas, que sugerem à árbitra que o acione judicialmente. O artilheiro, que não jogará no sábado, contra o Goiás ? partida que pode ter a presença do jovem zagueiro Edcarlos, de 18 anos, pois Lugano está suspenso ?, confirmou que está voltando a fazer tratamento psicológico (com Regina Brandão) e garantiu: ?Vou melhorar.?