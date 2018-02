Luís Fabiano dá show e Sevilla vence pelo Espanhol

O atacante brasileiro Luís Fabiano marcou dois gols neste domingo e ajudou o Sevilla a vencer o Múrcia por 3 a 1 em jogo válido pela 15.ª rodada do Campeonato Espanhol. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados Com os dois gols marcados nesta partida, o brasileiro alcança os 10 na competição e permanece na liderança da artilharia. Jogando em casa, o Sevilla abriu o marcador logo aos 4 minutos do primeiro tempo com Luís Fabiano após receber passe de Jesús Navas. O segundo gol do time da casa veio apenas aos 14 do segundo tempo, em cobrança de pênalti do meia italiano Maresca. Sete minutos depois o Múrcia conseguiu descontar com o atacante brasileiro Fernando Baiano. No entanto, nos acréscimos do tempo regulamentar Luís Fabiano marcou novamente e acabou com qualquer chance de virada do adversário.