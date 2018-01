Luís Fabiano dá show em goleada do Sevilla pelo Espanhol Luís Fabiano foi o grande destaque da goleada do Sevilla sobre o Athletic Bilbao, por 4 a 1, pela 31.ª rodada do Campeonato Espanhol. Mesmo perdendo um pênalti, o brasileiro participou de todos os gols da sua equipe (passes para os três primeiros e autor do último) e ajudou sua equipe a assumir a vice-liderança do Campeonato Espanhol. Os anfitriões chegaram a 58 pontos, e têm um mais que o Real Madrid, que segue em terceiro. Os visitantes estão na 16.ª posição, com 32 pontos. O Sevilla começou o jogo eletrizante e poderia ter aberto o placar logo no início, quando o atacante Kerzhakov sofreu pênalti. O ex-são Paulino Luís Fabiano bateu e a bola caprichosamente bateu na trave. Nervoso, os donos da casa chegaram a criar algumas oportunidades, mas não conseguiram abrir o placar. Na etapa complementar, Luís Fabiano deu show e o Sevilla atropelou o Athletic Bilbao. Logo aos três minutos, Kerzhakov recebeu ótimo passe de Luís Fabiano abriu o placar. Cinco minutos depois, o atacante brasileiro deu outra assistência para Puerta, que bateu forte a ampliou para os anfitriões. O Sevilla continuou irresistível e chegou ao terceiro gol aos 24 minutos. Mais uma vez Luís Fabiano serviu outro companheiro - o uruguaio Chevantón - que chutou para fazer o terceiro do Sevilla. Sete minutos depois o Athletic diminuiu com Yeste, escorando cruzamento de Iraola. Mas a tarde era mesmo de Luís Fabiano. O ´garçom´ da partida dessa vez foi servido. O compatriota Dani Alves passou para o ex-são Paulino que chutou de direita, coroando sua ótima atuação e fechando o placar para o Sevilla. Ewerthon marca duas vezes O brasileiro Ewerthon fez os dois gols da vitória do Zaragoza, em casa, contra o Celta de Vigo, por 2 a 0. Com o resultado, os anfitriões chegam a 53 pontos e estão na quarta posição do Espanhol, conquistando provisoriamente uma vaga para a Liga dos Campeoões da próxima temporada. O Celta está em 17.º, com 30 pontos. Outros jogos deste domingo: La Coruña 1 x 0 Osasuna, Espanyol 2 x 2 Real Betis, Levante 1 x 1 Getafe, Mallorca 1 x 0 Gimnàstic e Recreativo 4 x 2 Racing Santander. Atualizado às 17h12