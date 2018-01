Luis Fabiano dá sinais de seu destino em 2016, o futebol chinês

O atacante Luis Fabiano tem tudo acertado com o futebol da China. Ele postou em seu Facebook na manhã desta segunda-feira caracteres chineses seguido do número 9, o de sua camisa no São Paulo e nos clubes em que jogou, praticamente definindo seu destino. Havia o interesse de outros clubes do Brasil. O atacante não enfrentou o Goiás domingo porque estava machucado, com lesão no joelho esquerdo, mas esteve com o elenco na última rodada do Brasileirão, quando o time do Morumbi salvou o ano e confirmou vaga para a Libertadores de 2016. Luis Fabiano deve confirmar também seu destino ainda nesta segunda, muito provavelmente o time de Vanderlei Luxemburgo, na segunda divisão da China. "Começo de uma nova história", escreveu.

As partes negociam há algum tempo a pedido do próprio treinador brasileiro. Luxemburgo aceitou dirigir o Tianjin Songjian com a promessa de que poderia reforçar o elenco com alguns jogadores do Brasil. Luis Fabiano é um deles. O São Paulo sempre deixou claro que não renovaria com o atacante após o término do seu vínculo, dia 31 de dezembro, mas o atacante sempre manteve esperanças de que pudesse permanecer no clube. Ele deixa o São Paulo após 352 jogos e 212 gols.

Luis Fabiano ficou bastante emocionado na sexta-feira, quando deu sua última entrevista no CT da Barra Funda antes do término do Brasileirão. Na ocasião, um vídeo com alguns gols do atacante foi mostrado. Ele disse que vai ser difícil não acordar para treinar no São Paulo. Não quis adiantar seu destino porque não tinha tudo acertado ainda. "Vou para casa porque não tenho nada ainda", comentou o jogador de 35 anos. Na China, Luis Fabiano vai atrás de dinheiro e não muito mais do que isso. O futebol chinês resolveu abrir seus cofres para contratar jogadores e técnicos estrangeiros a fim de popularizar o esporte, de pouca tradição no país. Luis Fabiano vai reforços esse 'elenco' de forasteiros.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.