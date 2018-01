Luis Fabiano dá ultimato ao Sevilha O atacante Luis Fabiano se cansou da reserva no Sevilha e nesta quinta-feira resolveu dar uma espécie de ultimato à diretoria do clube espanhol. O atacante - que chegou à Europa com fama de artilheiro - não participa de um jogo desde o dia 27 de novembro, quando jogou apenas 34 minutos contra o Zaragoza. Irritado, ele pediu uma definição. "Em 2006, ou eu jogo (no Sevilha) ou vou procurar um outro lugar para jogar", reclamou. Luis Fabiano disse ainda que já autorizou seu agente a procurar outro clube. Ele teria pedido, inclusive, para voltar ao São Paulo, onde se consolidou como artilheiro e ganhou vaga na Seleção. A transferência para o clube espanhol na primeira semana de julho, representou um recomeço de carreira para o atacante, de 24 anos. Depois de um ano de ostracismo no Porto, de Portugal, onde participou de somente 24 jogos - apenas seis deles completos, e marcou míseros três gols - o artilheiro considerava o Sevilha como uma nova oportunidade. Pelo visto fracassou mais uma vez. Antes, Luis Fabiano já havia passado pelo futebol francês sem sucesso.