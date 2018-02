Luís Fabiano de ídolo a pipoqueiro "Lu-ís Fa-bi-ano, Lu-ís Fa-bi-ano". O grito que tomou conta de grande parte do Pacaembu, ao final do primeiro tempo, não veio da torcida são-paulina. Eram os palmeirenses que homenageavam o artilheiro, um tributo ao pênalti perdido aos 45 minutos de jogo. E os são-paulinos? Gritavam "Lu-ís pi-po-quei-ro", no que foram imitados imediatamente pelos palmeirenses. E Luís Fabiano atravessou todo o campo, rumo ao vestiário, com as mãos na cabeça, recebendo abraços de Grafite, Simplício e outros colegas. Era evidente o desconforto do atacante em bater o pênalti. Assim que o árbitro marcou, ele ficou conversando com Rodrigo, coisa que nunca acontece. Não havia confiança. Havia a necessidade e obrigação de mostrar aos torcedores que ele não é pipoqueiro. A cabeça, que não estava boa - reconheceu isso durante a semana -, deve ter influenciado muito para que seu pé direito pegase mais grama do que bola na hora da cobrança. Recusou dar entrevistas no intervalo. Falou apenas no final, antes de dirigir-se ao exame antidoping. "A única coisa que posso fazer é assumir o meu erro. Chutei muito mal o pênalti e possibilitei a defesa do Sérgio. "Todo mundo passa por dificuldades e agora é a minha vez. Só prometo trabalhar cada vez mais para superar isso." Talvez não haja tempo. O jogo deste domingo foi o 157ª com a camisa do São Paulo e pode ter sido também o último. Ele declarou durante a semana que o comportamento da torcida seria decisivo na possibilidade de deixar o clube, após a Copa América. E o que se viu neste domingo foi uma torcida irada com ele. "Acho que 80% gosta de mim e grita o meu nome. É a Independente que está contra mim, mas isso é muito injusto. Ajudei muito o time a voltar para a Libertadores, o que não acontecia há dez anos. E agora tenho sido vaiado. Acho que eu estou pagando pelos erros de outras pessoas, de outros jogadores. Estou aqui há três anos e fazia dez anos que o time não ganhava nada importante", diz Luís Fabiano. Neste domingo, ele deu três chutes a gol, perdeu um pênalti, ganhou três divididas, deu seis passes certos, errou dois, sofreu cinco faltas e cometeu três. Reclamou muito do árbitro, como sempre. A receita dada por ele - muito trabalho para sair da crise - pode servir para outros jogadores. Luís Fabiano parece mesmo cada vez mais fora do clube. E o técnico Cuca, apesar de confiar no trabalho, disse neste domingo que, mesmo trabalhando duro, não há certeza de melhora. "Tenho de ser honesto. Não adianta dizer que vamos trabalhar e voltar a vencer. A verdade é que temos perdido muita qualidade. Primeiro, saíram o Gustavo Nery e o Marquinhos. Agora, podem sair o Alexandre e o Simplício. Não estou dizendo aqui que a diretoria tem de contratar, não faço isso pela Imprensa. Nós já conversamos bastante e eles estão procurando reforços." Ele acredita em uma recuperação gradativa. "Pouco a pouco vamos chegar no futebol que estávamos jogando no início do ano. Vamos recuperar a auto-estima, que está sobrando no Palmeiras, por exemplo. Vamos reagir, a torcida pode esperar."