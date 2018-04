Luis Fabiano desabafa contra presidente e pode ir embora do São Paulo

LONDRINA - O centroavante Luis Fabiano, do São Paulo, resolveu falar. Calado desde a eliminação na Copa Libertadores e anunciado como negociável pelo presidente Juvenal Juvêncio, o artilheiro rompeu o silêncio e evidenciou que seu descontentamento no Morumbi está tão grande que pode causar o fim da sua terceira passagem pelo clube.

Tão logo terminou o primeiro tempo do amistoso contra o Londrina, nesta quarta-feira, o jogador resolveu expor sua contrariedade. Evitando ataques ao presidente, foi incisivo ao dizer que está avaliando suas opções profissionais e confirmou que existem diversos interessados. "Agora estamos recebendo algumas coisas e temos que encarar tudo o que foi dito. Infelizmente a entrevista me pegou um pouco de surpresa e agora a coisa está borbulhando", afirmou o jogador, ao lembrar do pronunciamento de Juvenal Juvêncio.

A irritação do atacante com o presidente atingiu seu nível máximo após a entrevista de Juvenal. Luis Fabiano se sentiu traído e acredita que foi colocado como bode expiatório depois da goleada para o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Ele já vinha contrariado desde março, quando tomou conhecimento que parte da diretoria o culpava pelo ambiente instável no clube e cobrou esclarecimentos do diretor de futebol, Adalberto Baptista. Ouviu que todos estavam satisfeitos. Ao ser fustigado pelo presidente, avalia que o diretor mentiu.

Antes disso, a paciência de Juvenal Juvêncio já vinha curta pelo excesso de cartões vermelhos e especialmente pelo fato do temperamento frágil do jogador o tirar de momentos decisivos. No ano passado, ele ficou fora da semifinal do Campeonato Paulista contra o Santos e da final da Copa Sul-Americana por causa de suspensões. Este ano, perdeu quatro jogos da Libertadores após ser expulso após o jogo contra o Arsenal.

"Aconteceu, infelizmente. Por enquanto vou cumprir meu dever, enquanto eu estiver no São Paulo vou vestir essa camisa e cumprir meu dever", disse, mais uma vez deixando claro que pode se transferir. O Internacional já procurou o clube tricolor, mas não há interesse dos dirigentes em vê-lo atuando em outra equipe brasileira. Eles avaliam que o desgaste com a torcida seria gigantesco.

Acuado, Juvenal Juvêncio recuou e agora disse que não pretende se desfazer do atacante. "O Luis vai ficar, ele é um grande astro nosso. Ele já sarou e vai jogar. Ele é assim mesmo, às vezes é mesmo nervoso, mas uma parte enorme dele é de alegria."