Luís Fabiano desabafa e admite sair "Não quero passar pelo que o Kaká passou. Hoje, eu saio na rua e só me xingam." O desabafo foi feito nesta sexta-feira por Luís Fabiano, que não conseguiu mais ter sossego depois da eliminação do São Paulo diante do Once Caldas, há 10 dias, na semifinal da Libertadores. Há uma semana, foi cobrado, na rua, por um torcedor, que não teve constrangimento em atacá-lo. "Ele me disse que eu era o culpado pela desclassificação do São Paulo. Mas será que as pessoas não se lembram que havia mais 10 jogadores em campo?" Esse comportamento de boa parte da torcida, que o elegeu como um dos principais responsáveis pela derrota na Colômbia, o fez mudar o discurso e, pela primeira vez, falar, em público, em deixar o clube. "Dependendo do tratamento que eu tiver, posso sair." Aos 23 anos, o atacante sofre a maior pressão desde que chegou ao Morumbi, mesmo sendo o artilheiro da Libertadores, com 8 gols, e principal jogador do time, ao lado de Rogério Ceni. Domingo, na partida contra o Palmeiras, deverá ser alvo de protestos da Torcida Independente, que promete ir ao Pacaembu vestida de amarelo e não com a camisa tricolor. Sua situação começa a ficar parecida com a que viveu Kaká no Morumbi, em 2003. Embora reconhecidamente talentoso, o meia foi bastante vaiado em seus últimos jogos pela equipe - hoje, faz sucesso no Milan e na seleção brasileira. A torcida, motivada pela falta de títulos importantes nos últimos 10 anos, não vem perdoando seus ídolos. "É por esse tipo de coisa que muitos jogadores vão embora do São Paulo. O Santos perdeu do Once Caldas e ninguém falou que o time era amarelão." O destino de Luís Fabiano será o mesmo de Kaká: a Europa. E a tendência é de que uma definição ocorra em julho, durante ou após a Copa América, da qual participará. Clubes como Barcelona, Bétis, Porto e Juventus disputam seus gols. O jogo com o Palmeiras poderá ser seu último com a camisa tricolor.