Luís Fabiano descarta volta ao Brasil Apesar de estar na reserva do Porto, para onde se transferiu no meio do ano passado, Luís Fabiano descartou nesta sexta-feira uma volta ao futebol brasileiro. Pretendido pelo Palmeiras, ele também teria se oferecido para o São Paulo. ?No momento não quero retornar?, garantiu o atacante, em entrevista à TV Record. O Palmeiras já admitiu que Luís Fabiano está em sua lista de reforços, mas sabe que a negociação é difícil e muito cara. E o São Paulo revelou ter sido procurado pelo próprio jogador, que estaria disposto a voltar ao Morumbi, segundo contou o diretor do clube, Juvenal Juvêncio. Luís Fabiano disse nesta sexta-feira que não recebeu nenhuma proposta de clube brasileiro e também considerou uma ?brincadeira? a declaração de Juvenal Juvêncio. Ainda procurando se firmar no Porto, Luís Fabiano revelou que não está desistimulado com a atual fase de sua carreira. ?Não tenho jogado bem, mas não vou desistir. Vou lutar até o final?, avisou.