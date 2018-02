Luís Fabiano desencanta no Sevilla O atacante Luís Fabiano parece que está se reencontrando no futebol europeu, para onde foi no meio do ano passado. Nesta quinta-feira, o ex-goleador do São Paulo marcou o primeiro gol da vitória do Sevilla sobre o Valencia por 2 a 0, fora de casa, no encerramento da nona rodada do Campeonato Espanhol. Com 15 pontos, o Sevilla subiu para a 8ª colocação. O Valencia, que poderia chegar à liderança se ganhasse a partida, caiu para o 9.º lugar, com 15 pontos. O líder é o surpreendente Osasuna, com 18 pontos. Os outros resultados desta quinta foram: Real Sociedad 3 x 0 Getafe, Alavés 1 x 1 Espanyol, Atlético de Madrid 3 x 0 Cádiz e Zaragoza 1 x 1 Racing Santander.