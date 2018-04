Luís Fabiano diz que vive melhor fase da carreira

O atacante brasileiro Luís Fabiano, que marcou nada menos que 17 gols pelo Sevilla só nesta temporada - é o artilheiro do Espanhol, com oito -, afirmou nesta quarta-feira que atravessa o melhor momento de toda a sua carreira. Luís Fabiano, que completou 27 anos no último dia 11, disputa sua terceira temporada no Sevilla. O jogador, que surgiu como destaque no São Paulo, teve uma passagem apagada no Porto, que defendeu por um ano. O atacante, com contrato em vigor até o fim desta temporada, falou sobre a intenção de renovar, mas ainda não conversou com ninguém dentro do clube. "Tenho contrato com o Sevilla e estou tranqüilo, mas gostaria de ficar mais porque o compromisso termina em 2009. Tenho de fazer alguma coisa", comentou. Luís Fabiano, que não atuava pela seleção brasileira desde a conquista do título da Copa América de 2004, não quis falar muito sobre sua relação com o técnico Dunga. O jogador marcou os gols que garantiram a virada de 2 a 1 sobre o Uruguai no Morumbi, pelas Eliminatórias à Copa do Mundo de 2010. Ele só entrou na lista graças ao corte de Afonso, que se lesionou jogando pelo Heerenveen. Luís Fabiano exaltou a boa atuação do Sevilla na vitória de 3 a 1 sobre o Arsenal, pela Liga dos Campeões, e espera que a equipe mostre a mesma vibração no Campeonato Espanhol, competição na qual não está tão bem. "O Espanhol é o mais importante. Para estarmos na Liga dos Campeões ano que vem, temos de melhorar nesta competição. Ainda bem que temos muito pela frente e que o Sevilla ainda tem condições de estar no topo", assegurou. O atacante, que tinha uma relação fria com Juande Ramos, ex-treinador da equipe, disse estar muito melhor sob o comando de Manolo Jiménez porque o atual comandante do Sevilla fala muito e transmite uma confiança muito grande, disse.