Luís Fabiano diz ter proposta da Europa O atacante Luís Fabiano afirmou, nesta quinta-feira, ter recebido proposta para jogar no futebol europeu. Mas garantiu que, no momento, sua intenção é ficar no Brasil para defender o São Paulo na Copa Libertadores da América. ?Seria uma coisa mais para o meio do ano?, declarou. Dois clubes procuraram seu empresário, Jose Fuentes: Betis e Espanyol, ambos da Espanha. E o CSK, de Moscou, chegou a contatar dirigentes são-paulinos para sondar a possibilidade de levá-lo. Um de seus diretores disse que daria até US$ 13 milhões para contratá-lo, mas o São Paulo não quis muita conversa. É praticamente certo que Luís Fabiano deixará o Morumbi no segundo semestre. A não ser que a equipe conquiste a Libertadores e decida o título mundial no Japão, no fim do ano. Seu contrato vai até julho de 2005 e prevê multa de US$ 15 milhões em caso de rescisão. O atacante, que segue tendo auxílio de psicólogo, sabe, no entanto, que, para conseguir chamar a atenção de um time grande da Europa, terá, além de continuar fazendo gols, pôr a cabeça no lugar e se comportar melhor em campo para reduzir o número de cartões recebidos. Patrocínio ? O São Paulo assinará com a Siemens nos próximos dias e estreará a nova camisa com a marca da multinacional de telefonia provavelmente na quarta-feira, contra a Ponte Preta, na estréia do Campeonato Paulista.