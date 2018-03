Luís Fabiano é absolvido no TJD O atacante Luís Fabiano foi absolvido pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol (FPF), em julgamento realizado nesta quarta-feira, na sede da entidade. O são-paulino foi julgado pela expulsão contra o São Caetano, no domingo retrasado, por falta violenta, e por ter feito gestos obscenos aos torcedores rivais na saída do campo. O zagueiro Fabão, que recebeu cartão vermelho na mesma partida, pegou dois jogos de suspensão, que, no entanto, serão revertidos em doação de cestas básicas. O ambiente no Centro de Treinamento do São Paulo é extremamente tranqüilo. Ao contrário do que ocorre no Morumbi, que se prepara para as eleições do Conselho Deliberativo, no sábado. O técnico Cuca disse estar atento aos acontecimentos políticos no clube, mas garantiu não estar preocupado. "Tenho confiança no meu trabalho", afirmou o treinador, referindo-se às especulações de que poderia perder o emprego caso o oposicionista Paulo Amaral saia vencedor contra o atual presidente Marcelo Portugal Gouvêa. Sua atenção está voltada principalmente para o confronto de quarta-feira, contra o Alianza Lima, no Morumbi, pela Libertadores. Cuca está confiante num bom resultado, que garantirá a classificação para as oitavas-de-final. Pelas suas contas, as possibilidades de enfrentar o São Caetano na próxima fase são grandes.